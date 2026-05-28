Un uomo ha aggredito con un coltello alcune persone alla stazione di Winterthur, in Svizzera. Durante l’attacco, ha urlato “Allah Akbar”. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’aggressore. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o sulle conseguenze dell’attacco. La stazione è stata evacuata e sono in corso le indagini.

Un uomo ha aggredito diverse persone con un coltello nella stazione svizzera di Winterthur, nel Cantone di Zurigo. “Aveva un coltello in mano”, ha raccontato un passante alla testata Blick, “tutti urlavano e scappavano”. Secondo i media elvetici, diverse persone sono rimaste ferite. “Un uomo aveva una benda intorno al collo”, ha detto un altro testimone, “qualcuno era a terra”, ha aggiunto un altro. Sul posto è in corso una vasta operazione di polizia. L’aggressione è avvenuta poco prima delle 8.30. In un video l’uomo urla “Allah Akbar”. Un video ottenuto dalla testata svizzera Blick mostra un uomo che corre fuori dall’atrio della stazione ferroviaria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Svizzera, uomo aggredisce persone con un coltello alla stazione Winterthur: urlava ‘Allah Akbar’

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