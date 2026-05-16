Vuelle cuore e orgoglio | Pesaro mette Rimini alle corde Tambone piazza il colpo del ko E adesso tutti all’Astronave

La partita tra Vuelle e Rimini si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, con la squadra di Pesaro che ha mostrato determinazione e capacità di reazione. Dopo aver subito 96 punti in una precedente gara casalinga, la Vuelle ha tenuto a bada gli avversari e si è imposta con un colpo decisivo di Tambone. La squadra di Pesaro si prepara ora ad affrontare la prossima sfida all’Astronave, il suo impianto di casa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Rimini, 16 maggio 2026 – La Vuelle è ancora viva. Come Lazzaro, risorge dal sepolcro nel quale troppo presto, forse, Rimini l’aveva immaginata: i romagnoli non ripetono la prestazione difensiva di garatre subendo 96 punti in casa. Un ko bruciante firmato da un immenso Tambone a 1’’20 dal gong che costringerà i romagnoli a tornare a Pesaro martedì per la bella. E’ diversa la faccia con la quale i pesaresi si ripresentano al Flaminio. Jazz Johnson, spettatore forzato per due gare, scaraventa la voglia di rivalsa nel canestro dei suoi ex: segna 16 punti in 11’ (con 44 da tre) mettendo a ferro e fuoco la difesa locale in un 2° quarto che ribalta l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, cuore e orgoglio: Pesaro mette Rimini alle corde. Tambone piazza il colpo del ko. E adesso tutti all’Astronave ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento A Rimini non era la solita Vuelle. Ma il ko con Verona serviràE’ come se un maratoneta in testa alla corsa trovasse all’improvviso l’indicazione per una corsa campestre. Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-3: approccio sbagliato, timida reazione poi il colpo del KO! Bianconeri sconfitti al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Vuelle, match di grinta e cuore: la serie playoff torna in parità. Pesaro riparte dopo il ko in gara 1 e ha la meglio su RiminiPESARO La Vuelle con una ottima prova di squadra impatta la serie, e ora nei prossimi due match in programma a Rimini dovrà provare a portarne a casa almeno uno se vorrà tornare ... corriereadriatico.it Vuelle, una vittoria speciale per Spiro Leka: La mia centesima panchina, che orgoglioFesteggiare la 100ª partita sulla panchina della Vuelle con una vittoria del genere - e sono 50 le vittorie nel computo totale - non ha prezzo. Leka, che in sala stampa è apparso provato dalle forti ... ilrestodelcarlino.it