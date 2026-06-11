Il nuovo allenatore di Vuelle è Aktas, proveniente dalla Turchia, e arriverà a Pesaro nei prossimi giorni. La squadra ha deciso di affidarsi a lui per guidare il team nella prossima stagione. Attualmente, il tecnico si trova in Turchia e si prepara a raggiungere la città italiana. La scelta del coach segue un percorso internazionale che ha coinvolto diverse nazioni, partendo dall’Albania e attraversando Grecia e Turchia.

Da un albanese, e cioè Spiro Leka, si scende, si attraversa la Grecia, si supera il ponte sullo stretto dei Dardanelli e si arriva in Turchia e si fa ‘tingolo’. Perché arriva dal campionato turco il nuovo allenatore della Vuelle: si chiama Aktas. E’ reduce da sei stagioni al Merkezefendi Denizli, dove si è guadagnato l’accesso alla Champions League. Ancora non c’è nero su bianco ma questo tecnico sarà nel fine settimana in città per incontrare la dirigenza, vedere gli impianti sportivi ed anche la città. Se tutto va bene, firma. Era questo il profilo esotico nel mirino di Nicola Egidio che lo sta corteggiando ormai da diversi giorni. Qualche tifoso bontempone l’ha subito presa a ridere perché lo ha accostato a Gioachino Rossini con "il turco in Italia". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, il nuovo coach arriva dalla Turchia. Si chiama Aktas: sbarcherà a Pesaro a giorni

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