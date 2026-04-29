Colombia | gli ippopotami di Pablo Escobar potrebbero essere salvati da un magnate indiano

In Colombia, un gruppo di ippopotami originari di un allevamento di Pablo Escobar potrebbe essere salvato da un imprenditore indiano. Questi animali sono stati introdotti nella regione molti anni fa e ora si riproducono senza controllo, causando danni all'ambiente locale. La questione ha attirato l'attenzione di diverse parti interessate, che stanno valutando soluzioni per gestire la popolazione di questi mammiferi.

Roma, 29 aprile 2026 – Anche gli "ippopotami della cocaina" colombiani hanno un loro angelo custode. E forse non verranno abbattuti, visto che dove vivono oggi, proliferano in modo incontrollato creando enormi problemi all'ecosistema. La storia è di quelle che neppure uno sceneggiatore di Hollywood potrebbe immaginare. Siamo nella zona paludosa di Antioquia, Colombia, a circa 250 chilometri a nord-ovest dalla capitale Bogotà. Qui hanno trovato il loro paradiso terrestre i discendenti degli ippopotami portati illegalmente in Sud America dal narcotrafficante Pablo Escobar. Erano gli anni Ottanta, Escobar era uno dei più potenti trafficanti di cocaina al mondo, il capo del cartello di Medellín, con un patrimonio di 30 miliardi di dollari e un curriculum di omicidi, rapimenti, corruzione e attentati.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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