Si allarga l'inchiesta sulla "nuova Calciopoli", che vede coinvolto il designatore degli aribtri Gianluca Rocchi, subito dimessosi. Sono cinque, al momento, gli indagati noti dell'inchiesta milanese sul sistema arbitrale, ossia quelli di cui si conoscono i nomi, ma da quanto emerge le persone iscritte sarebbero di più, anche perché alcune ipotesi di frode sportiva sono contestate in concorso con "più persone". I nomi sono quelli di Rocchi, Gervasoni, Nasca, Di Vuolo e Paterna. Alla procura di Milano si respira un clima di tensione, che qualcuno ipotizza possa essere legato alla gestione dell'indagine da parte del pm rispetto ai vertici dell'ufficio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Inchiesta sugli arbitri, 5 gli indagati noti ma gli iscritti sono di più. "Nessuno dell'Inter"

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Panoramica sull’argomento

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BUFERA SUGLI ARBITRI | Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati", si apprende da fonti qualificate della procura di Milano. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partit x.com