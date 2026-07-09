Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri Fifa, ha affermato che la tecnologia rappresenta un elemento positivo per il calcio e che gli arbitri, pur commettendo errori, devono essere supportati. Durante un intervento alla stampa, Collina ha sottolineato l’utilità delle innovazioni tecnologiche nel migliorare le decisioni in campo. Ha inoltre evidenziato che l’adozione di strumenti digitali è destinata a continuare e a evolversi per assistere gli arbitri nelle partite.

Il presidente della Commissione Arbitri Fifa, Pierluigi Collina, ha parlato alla stampa del futuro dell’arbitraggio e dell’importanza della tecnologia all’interno del rettangolo di gioco. D’altronde, le nuove regole per il Mondiale gli hanno dato ampiamente ragione. Una linea che non ci pare quella attribuita di Orsato nelle sue prime dichiarazioni da nuovo designatore: “Più precisione per ridurre l’uso del Var”. Le parole di Collina. Riporta As: Lei ha sempre difeso l’introduzione della tecnologia nell’arbitraggio. È ancora fedele alla sua idea? “Viviamo circondati dalla tecnologia. È arrivato un momento in cui tutte le persone sedute intorno al terreno di gioco, comprese quelle in panchina, potevano vedere sui propri dispositivi ciò che stava accadendo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Collina: “La tecnologia è positiva per il calcio. Gli arbitri commettono errori, bisogna supportarli”

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COLLINA A 66 ANNI HA DIMOSTRATO ANCORA DI ESSERE IL MIGLIORE ARBITRO DEL MONDO

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