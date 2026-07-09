Colleferro Cocaina crack e hashish ordinati via Telegram e distribuiti a domicilio e anche a minori Pestaggi ai morosi 5 persone arrestate dalla Polizia di Stato

Cinque persone sono state arrestate dalla polizia a Colleferro per aver ordinato e distribuito cocaina, crack e hashish attraverso Telegram, consegnandoli anche a domicilio e a minori. Durante le operazioni, sono stati segnalati pestaggi ai clienti morosi. La notizia non ha ancora ottenuto conferme ufficiali, ma le autorità stanno proseguendo le indagini sulla rete di spaccio.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – La notizia sulla quale riferiremo in questo articolo non ha avuto nessuna conferma ufficiale («l’articolo è già uscito.»), L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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