Colleferro Blitz antidroga nel tardo pomeriggio Giovane 20enne arrestato dalla Polizia di Stato con hashish contanti e materiale per lo spaccio

Nel tardo pomeriggio di oggi, a Colleferro, la Polizia di Stato ha effettuato un blitz che ha portato all'arresto di un giovane di 20 anni. Durante l'operazione sono stati sequestrati hashish, denaro contante e materiale destinato allo spaccio. L'azione è stata il risultato di un’attività investigativa condotta negli ultimi giorni, finalizzata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel tardo pomeriggio di oggi, 2 Maggio, a conclusione di una mirata attività info-investigativa sviluppata nei giorni precedenti, L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Blitz antidroga nel tardo pomeriggio. Giovane 20enne arrestato dalla Polizia di Stato con hashish, contanti e materiale per lo spaccio Notizie correlate Colleferro. Blitz antidroga della Polizia di Stato nel centro cittadino. Arrestato un pusher 32enne. Sequestrate dosi di hashish pronte allo spaccioCronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 23 Aprile, nel cuore del centro cittadino di Colleferro, gli agenti del locale Commissariato... Ascoli Piceno, blitz antidroga della Polizia: in casa mezzo chilo di cocaina, contanti e una pistola. Arrestato un uomoASCOLI PICENO – Oltre mezzo chilo di cocaina pronta per essere immessa sul mercato locale e migliaia di euro in contanti. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Colleferro, blitz antidroga in centro: cani poliziotto incastrano un pusher. Sequestrati 45 grammi di hashish; Colleferro. Blitz antidroga della Polizia di Stato nel centro cittadino. Arrestato un pusher 32enne. Sequestrate dosi di hashish pronte allo spaccio; Blitz antidroga a Colleferro: pusher arrestato con 45 grammi di hashish già suddivisi in dosi; Così viene spacciata la droga a Roma tra street dealing e home lab, 9 arresti. Ascoli Piceno, blitz antidroga della Polizia: in casa mezzo chilo di cocaina, contanti e una pistola. Arrestato un uomoASCOLI PICENO – Oltre mezzo chilo di cocaina pronta per essere immessa sul mercato locale e migliaia di euro in contanti. È questo il bilancio di un’operazione ... corriereadriatico.it