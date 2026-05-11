Picchiata in macchina sulla Tangenziale di Como qualcuno vede e chiama la polizia | in casa trovati crack cocaina e hashish
Una donna è stata segnalata mentre veniva picchiata in auto sulla tangenziale di Como, spingendo le forze dell'ordine a intervenire. Durante la perquisizione dell’appartamento e del veicolo, sono stati rinvenuti vari stupefacenti, tra cui crack, cocaina e hashish. La scena ha portato all’arresto di una persona, mentre l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.
Una segnalazione partita dalla tangenziale di Como, una donna vista mentre veniva colpita in auto e poi la scoperta della droga nascosta tra appartamento e vettura. È quanto accaduto sabato pomeriggio a Como, dove la polizia di stato ha denunciato tre persone dopo un intervento nato inizialmente.🔗 Leggi su Quicomo.it
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