Picchiata in macchina sulla Tangenziale di Como qualcuno vede e chiama la polizia | in casa trovati crack cocaina e hashish

Da quicomo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata segnalata mentre veniva picchiata in auto sulla tangenziale di Como, spingendo le forze dell'ordine a intervenire. Durante la perquisizione dell’appartamento e del veicolo, sono stati rinvenuti vari stupefacenti, tra cui crack, cocaina e hashish. La scena ha portato all’arresto di una persona, mentre l’indagine prosegue per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una segnalazione partita dalla tangenziale di Como, una donna vista mentre veniva colpita in auto e poi la scoperta della droga nascosta tra appartamento e vettura. È quanto accaduto sabato pomeriggio a Como, dove la polizia di stato ha denunciato tre persone dopo un intervento nato inizialmente.🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Vede la polizia e scappa: addosso aveva hashish e cocaina (già pronte per essere piazzate)

Spaccio al Villaggio Trieste: coppia arrestata con crack, cocaina e hashish in casaUn uomo e una donna sono stati arrestati a Latina nel corso di un'operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Latina.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web