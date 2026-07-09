Tom Hanks ha quattro figli, nati da due matrimoni diversi. Elizabeth e Chet sono figli dal primo matrimonio, mentre Truman e Colin sono nati dal secondo. La famiglia dell’attore si è formata nel corso degli anni, con i figli che sono cresciuti in ambienti differenti. Elizabeth ha frequentato l’università, Chet ha partecipato a alcuni progetti cinematografici, mentre Truman e Colin sono meno presenti nel mondo pubblico.

Dietro la straordinaria carriera di Tom Hanks, si nasconde una complessa storia familiare. Padre di quattro figli nati da due diversi matrimoni. I primi due, Colin ed Elizabeth, sono nati quando era giovanissimo e cercava faticosamente di farsi strada nel mondo del cinema (e, banalmente, pagare l’affitto), mentre gli ultimi due, Chet e Truman, sono cresciuti nella Hollywood dorata del successo. Ma conosciamoli uno per uno. Colin Hanks. Classe 1977, Colin Hanks è nato dal primo matrimonio di Tom Hanks con l’ attrice Samantha Lewes, scomparsa prematuramente nel 2002. Dal padre ha ereditato non solo una straordinaria somiglianza fisica, ma anche la passione per la recitazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Colin, Elizabeth, Chet e Truman: chi sono i figli di Tom Hanks

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