Cocciniglia giapponese Gorgonzola in trincea

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In aula è stata discussa la diffusione della cocciniglia giapponese, Takahashia Japonica, a Gorgonzola. I numeri indicano che decine di alberi sono stati trattati contro l'infestazione, ma al momento non esiste una soluzione definitiva. La problematica si sta aggravando e non si è ancora trovata una risposta efficace per contenere il fenomeno. La questione è stata affrontata anche attraverso un’interpellanza pubblica, senza che siano stati annunciati interventi risolutivi immediati.

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L’interpellanza in aula e i numeri, anche a Gorgonzola dilaga la cocciniglia “Takahashia Japonica“, decine e decine gli alberi trattati, "ma la soluzione magica, ad ora, non c’è". Due i maxi giri di trattamento preventivo e 50 le piante ‘infestate’ e trattate con repellente nel 2025, saranno 80 di qui ai prossimi mesi gli interventi del 2026, "ma è una goccia nel mare". L’infestazione provocata dall’insetto di origine asiatica, nota anche come "cocciniglia dai filamenti cotonosi" dilaga, a Gorgonzola come altrove, per gelsi, aceri, magnolie e bagolari non disdegnando gli alberi da frutta, dai giardini privati a quelli pubblici ai parchi, incluso il Parco Sola Cabiati, gioiello del borgo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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