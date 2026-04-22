Tarquinia Lido al via i trattamenti sui pini contro la cocciniglia tartarugata

A Tarquinia Lido sono cominciati i trattamenti sui pini per combattere la cocciniglia tartarugata, un insetto che negli ultimi anni ha causato danni agli alberi lungo la costa. Le operazioni sono state avviate in risposta all’aumento delle infestazioni e coinvolgono interventi specifici sulla vegetazione. La regione ha autorizzato le procedure necessarie per limitare la diffusione della cocciniglia, che ha colpito diverse zone dell’area.

Tarquinia, 22 aprile 2026 – Sono iniziati a Tarquinia Lido gli interventi di trattamento sui pini per contrastare la diffusione della cocciniglia tartarugata, insetto infestante che negli ultimi anni ha provocato danni significativi al patrimonio arboreo del litorale. Le operazioni, coordinate dagli uffici competenti, prevedono interventi mirati e programmati con l’obiettivo di contenere la proliferazione del parassita e salvaguardare la salute delle alberature, elemento caratteristico del paesaggio della località. I trattamenti saranno eseguiti nel rispetto delle normative vigenti e con prodotti specifici a basso impatto ambientale, in modo da garantire la sicurezza di residenti, turisti e animali domestici.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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