Cocaina nascosta nel corpo e voli saltati | così arrivava la droga dal Perù a Roma

Tre persone sono state arrestate con l’accusa di traffico internazionale di droga. La polizia ha scoperto che la cocaina veniva trasportata dal Perù e nascosta nel corpo dei sospettati. Sono stati eseguiti controlli che hanno portato al fermo e alla detenzione, mentre alcuni voli sono stati cancellati o modificati nell’ambito delle indagini. L’operazione è stata condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma.

Fiumicino, 9 luglio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare (2 in carcere e 1 divieto di dimora), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, nei confronti di tre soggetti ( 2 peruviani e 1 colombiano) gravemente indiziati di essere il terminale di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Fiumicino, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica capitolina. Nel corso delle attività d’indagine, i militari hanno già tratto in arresto in flagranza di reato 17 corrieri, sottoponendo a sequestro oltre 15 chilogrammi di cocaina. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cocaina: i veri effetti e come riconoscere una dipendenza

Notizie e thread social correlati

Stroncato traffico di cocaina nella concessionaria d’auto: la droga veniva nascosta nelle auto parcheggiate nel piazzaleNella giornata del 8 maggio 2026, sono state eseguite quattro misure cautelari nelle province di Pesaro Urbino e Rimini.

Firenze, 21 misure cautelari per traffico e spaccio di droga: così la sostanza arrivava da Spagna e MaroccoA Firenze, un'operazione antidroga ha portato all'emissione di 21 misure cautelari e al sequestro di 234 chili di hashish.

Temi più discussi: Un fucile e droga in casa: la scoperta dei carabinieri; Pedinato per giorni prima di essere arrestato: nascondeva la droga nei campi tra Alzate e Carugo; Sbarca con mezzo chilo di droga in auto: arrestato un 24enne astigiano; Cocaina nascosta negli slip, arrestato a Terni durante un controllo antidroga.

Gioia Tauro, sequestrati 113 chili di cocaina al porto: droga nascosta dei sacchi di pellet dal valore di 20 milioni VIDEOIl carico, proveniente dall'America del Sud e nascosto in un container di pellet, è stato intercettato dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle Dogane ... reggio.gazzettadelsud.it

Cocaina nascosta anche nel poggiatesta dell'auto, uomo di 37 anni arrestato a FanoFANO - Nascondeva 11 involucri in cellophane contenenti 14 grammi di cocaina nel poggiatesta, lato passeggero, della propria auto. Un 37enne cittadino del Kosovo è stato arrestato a Fano per ... corriereadriatico.it