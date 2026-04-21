Firenze 21 misure cautelari per traffico e spaccio di droga | così la sostanza arrivava da Spagna e Marocco

A Firenze, un'operazione antidroga ha portato all'emissione di 21 misure cautelari e al sequestro di 234 chili di hashish. Le indagini hanno rivelato che la sostanza arrivava da Spagna e Marocco, smantellando una rete internazionale di spaccio. L'intervento ha coinvolto forze dell'ordine locali e ha evidenziato la presenza di un'organizzazione ben strutturata nel traffico di droga.

È di 21 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Firenze contro un’associazione per delinquere dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Sono stati eseguiti 13 custodie cautelari in carcere, 6 arresti domiciliari e 2 obblighi di dimora nei confronti di altrettante persone, tutte gravemente indiziate di essere coinvolte nell’organizzazione criminale. L’indagine, avviata dopo un arresto in flagranza a marzo 2023, ha permesso di ricostruire un articolato sistema di importazione e distribuzione di droga tra la Spagna, il Marocco e la provincia fiorentina. Le indagini e l’arresto in flagranza...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Firenze, 21 misure cautelari per traffico e spaccio di droga: così la sostanza arrivava da Spagna e Marocco Notizie correlate Droga a Firenze: operazione della polizia, 21 misure cautelari. L’accusa: associazione a delinquere per traffico e spaccioFIRENZE – La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze – Direzione Distrettuale Antimafia, sta dando... Firenze, operazione antidroga: 21 misure cautelari(LaPresse) – La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito 21 misure cautelari nei confronti di 21 persone accusate di far parte di un’organizzazione... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Maxi operazione antidroga in corso a Firenze, 21 misure cautelari; Droga: in corso maxi operazione a Firenze, 21 misure cautelari; Sky Tg24 Business, puntata del 20 aprile 2026; Maxi operazione antidroga della polizia a Firenze: 21 indagati per associazione a delinquere. Firenze, 21 misure cautelari per traffico e spaccio di droga: così la sostanza arrivava da Spagna e MaroccoÈ di 21 misure cautelari il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Firenze contro un’associazione per delinquere dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Sono ... virgilio.it Operazione antidroga nel Fiorentino, 21 misure cautelariIn corso a Firenze, Empoli e Sesto Fiorentino blitz antidroga della polizia di Stato. L'operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Firenze, sta dando esecuzione a un'ordinanza a m ... ansa.it 13 in carcere, 6 a domiciliari Operazione della polizia a Firenze -->> https://cityne.ws/3Dp3P facebook In #FiPiLi, in direzione mare: code per viabilità esterna che non riceve in uscita a Lastra a Signa provenendo da Firenze #viabiliTOS x.com