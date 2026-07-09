Flavio Cobolli si è presentato in conferenza stampa dopo aver perso nei quarti di finale di Wimbledon contro Fery, esprimendo delusione per l'esito e ritenendo di aver subito troppa pressione durante il torneo. L’azzurro ha comunque riconosciuto il valore del risultato raggiunto. La partita si è conclusa con la sconfitta di Cobolli, che ha mostrato insoddisfazione per le proprie prestazioni.

Delusione per l’azzurro. Flavio Cobolli si è presentato in conferenza stampa molto deluso dopo la sconfitta nei quarti di finale di Wimbledon contro Fery, pur riconoscendo il valore del traguardo raggiunto. Il tennista azzurro ha ammesso che quella rappresentava “una buona occasione”, considerando il ranking inferiore dell’avversario e il grande dispendio di energie accumulato nei turni precedenti. Cobolli ha spiegato di non essere mai riuscito a esprimere il proprio tennis, confessando di aver avvertito una pressione insolita fin dai primi punti. Ha raccontato di aver avuto la sensazione che il suo gioco fosse ideale per l’avversario e ha riconosciuto che, forse, non è stato “abbastanza umile fin dal primo punto”, pur precisando di non aver mai sottovalutato Fery. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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© 361magazine.com - Cobolli deluso dopo Wimbledon: “Forse ho sentito troppa pressione”

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