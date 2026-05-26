GIULIO PELLIZZARI ALLA DERIVA. L’idea mia è che Pellizzari non fosse ancora pronto per questa consacrazione da capitano in una grande squadra come la Red Bull. Ha sentito troppa pressione e dimostrato un carattere abbastanza leggerino. La troppa pressione purtroppo l’ha rovinato. Aveva vinto il Tour of the Alps, faceva ben sperare e lui stesso ci credeva. Questo virus lo ha sicuramente debilitato, ma a Pila non era andato male. Secondo me il giorno di riposo non l’ha passato bene. Il crollo è stato inaspettato. IL FORCING DELLA RED BULL POCO PRIMA CHE SI STACCASSE PELLIZZARI. La Red Bull si era messa in testa perché avevano un piano per attaccare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Forse Pellizzari non era pronto per questo ruolo. Rovinato dalla troppa pressione”

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