‘La Fagianata’ di Magrini | Forse Pellizzari non era pronto per questo ruolo Rovinato dalla troppa pressione
Giulio Pellizzari sembra trovarsi in difficoltà dopo aver assunto il ruolo di capitano in una grande squadra di Formula 1. Secondo un commentatore, potrebbe non essere ancora pronto per questa responsabilità, che lo starebbe portando a una fase di crisi. La sua situazione viene descritta come una deriva, in parte causata dall’eccessiva pressione legata alla posizione di leadership. Nessuna altra informazione sui motivi specifici di questa pressione o sui risultati recenti.
GIULIO PELLIZZARI ALLA DERIVA. L’idea mia è che Pellizzari non fosse ancora pronto per questa consacrazione da capitano in una grande squadra come la Red Bull. Ha sentito troppa pressione e dimostrato un carattere abbastanza leggerino. La troppa pressione purtroppo l’ha rovinato. Aveva vinto il Tour of the Alps, faceva ben sperare e lui stesso ci credeva. Questo virus lo ha sicuramente debilitato, ma a Pila non era andato male. Secondo me il giorno di riposo non l’ha passato bene. Il crollo è stato inaspettato. IL FORCING DELLA RED BULL POCO PRIMA CHE SI STACCASSE PELLIZZARI. La Red Bull si era messa in testa perché avevano un piano per attaccare. 🔗 Leggi su Oasport.it
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