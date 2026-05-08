Gianni e Alice Di Vita lasciano Pietracatella dopo il caso avvelenamento | Troppa pressione mediatica

Gianni e Alice Di Vita hanno lasciato la loro abitazione a Pietracatella, in seguito alle recenti vicende legate a un caso di avvelenamento. La famiglia ha deciso di allontanarsi dalla zona, citando come motivo principale l'eccessiva attenzione da parte dei media. L'avvocato di famiglia ha confermato che il passo è stato preso per proteggere la giovane di 19 anni coinvolta.

Gianni e Alice Di Vita hanno lasciato la loro casa di Pietracatella. L'avvocato di famiglia ha spiegato che la decisione è maturata con l'obiettivo di sfuggire alla pressione mediatica e tutelare la giovane, 19 anni. "È molto provata e tra poco deve affrontare l'esame di maturità". La madre Antonella Di Ielsi e la sorella Sara Di Vita sono morte a dicembre per presunto avvelenamento da ricina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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