Nuova Clio GPL | 1.450 km e 120 CV per viaggiare senza limiti

Renault ha presentato la nuova versione della Clio Eco-G, dotata di un motore bifuel da 120 cavalli. Questa vettura può raggiungere un’autonomia di circa 1.450 chilometri con un pieno, grazie alla combinazione di carburante benzina e GPL. Rispetto alle versioni esclusivamente a benzina, il modello riduce le emissioni di CO2 del 10 per cento. La produzione di questa vettura si inserisce nella strategia del costruttore di offrire alternative più sostenibili.

? Cosa sapere Renault lancia la nuova Clio Eco-G da 120 CV con autonomia fino a 1.450 km.. Il motore bifuel riduce le emissioni di CO2 del 10% rispetto alle versioni benzina.. La nuova Renault Clio con propulsore Eco-G da 120 CV punta a rivoluzionare la mobilità quotidiana garantendo un’autonomia complessiva che raggiunge i 1.450 km grazie alla gestione bifuel benzinaGPL. Il mercato delle compatte vede l’arrivo di una soluzione tecnica che mira a colmare il divario tra le motorizzazioni tradizionali a benzina e le varianti ibride già presenti nella sesta generazione del modello francese. La strategia si basa su un motore turbo a tre cilindri da 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

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