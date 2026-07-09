Classifica Tour de France 2026 | Pogacar maglia gialla con distacchi feroci! Sprofondano Vingegaard ed Evenepoel
Nella sesta tappa del Tour de France 2026, Pogacar ha conquistato la maglia gialla, distanziando nettamente i rivali principali. Vingegaard e Evenepoel hanno registrato distacchi significativi, perdendo terreno rispetto al leader della classifica generale.
Tadej Pogacar ha sciorinato tutto il suo talento nella sesta tappa del Tour de France 2026 e ha mostrato una superiorità schiacciante nella prima vera frazione per chi punta a conquistare la Grande Boucle. Il Campione del Mondo ha attaccato quando mancavano quattro chilometri alla vetta del Tourmalet e 42 km al traguardo di Gavarnie-Gèdre, infliggendo distacchi abissali all’intera concorrenza e ipotecando già il trofeo. Il quattro volte vincitore del Tour de France ha rifilato due minuti e mezzo al danese Jonas Vingegaard, ovvero colui che sulla carta sarebbe dovuto essere il suo avversario di riferimento nella lotta per il primato in classifica generale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Ranking Every Tour de France 2026 Favourite From Worst to Best (Vingegaard vs Pogacar )
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