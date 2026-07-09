Civitavecchia combustibile infiammabile e marchio CE ingannevole | sequestrati biocamini cinesi
Al porto di Civitavecchia sono stati sequestrati 370 biocamini cinesi, accusati di contenere combustibile infiammabile e di avere marchio CE ingannevole. L’operazione è stata condotta dall’Ufficio Antifrode delle Dogane Lazio 3 in collaborazione con la Guardia di Finanza. I camini erano privi delle certificazioni di sicurezza e presentavano evidenti irregolarità nelle etichette. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono in corso approfondimenti sull’importazione e la conformità dei prodotti.
Civitavecchia, 9 luglio 2026 – Trecentosettanta camini a bioetanolo di provenienza cinese sono stati sequestrati al porto di Civitavecchia dai funzionari dell’UADM Lazio 3, in sinergia con i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Il rappresentante legale della società importatrice è stato denunciato. L’operazione è nata dal monitoraggio delle merci in arrivo nello scalo portuale. L’analisi documentale delle spedizioni marittime ha permesso di individuare un container, poi sottoposto a una specifica ispezione doganale da parte del Gruppo della Guardia di Finanza di Civitavecchia e del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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