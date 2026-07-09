Civitavecchia combustibile infiammabile e marchio CE ingannevole | sequestrati biocamini cinesi

Notizia in breve

Al porto di Civitavecchia sono stati sequestrati 370 biocamini cinesi, accusati di contenere combustibile infiammabile e di avere marchio CE ingannevole. L’operazione è stata condotta dall’Ufficio Antifrode delle Dogane Lazio 3 in collaborazione con la Guardia di Finanza. I camini erano privi delle certificazioni di sicurezza e presentavano evidenti irregolarità nelle etichette. Nessuna persona è stata arrestata, ma sono in corso approfondimenti sull’importazione e la conformità dei prodotti.