cancro pancreas dispositivo medico indossabile di novocure ottiene marchio ce

Novocure ha annunciato che il dispositivo medico indossabile Optune Pax® ha ricevuto il marchio CE, autorizzandone l’utilizzo in Europa per il trattamento di alcuni tipi di cancro al pancreas. La certificazione indica che il dispositivo rispetta le normative europee di sicurezza e qualità. La società ha comunicato che l’approvazione riguarda specifiche indicazioni terapeutiche, senza fornire dettagli sui risultati clinici o sulle tempistiche di commercializzazione.

Roma, 8 lug. (Adnkronos Salute) - Novocure ha annunciato oggi che "Optune Pax® ha ottenuto il marchio Ce (Conformité européenne) per il trattamento di pazienti adulti affetti da carcinoma pancreatico localmente avanzato di origine esocrina, in associazione con gemcitabina e nab-paclitaxel (gemnab-pac), in conformità con le raccomandazioni delle linee guida". "L'adenocarcinoma pancreatico viene spesso diagnosticato in stadi avanzati, quando i tumori sono più difficili da trattare. Di conseguenza, le opzioni terapeutiche hanno un effetto limitato e i tassi di sopravvivenza sono rimasti bassi per decenni. Tuttavia, nello studio di fase 3... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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