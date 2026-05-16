L’evento “Città Parthenope Sport in Tour” si svolge presso la Rotonda Diaz e coinvolge diverse discipline sportive. Organizzato dall’ASD Kemy, il programma prevede tappe in tutte le dieci Municipalità del Comune di Napoli. La manifestazione mira a promuovere la pratica sportiva in diverse aree della città attraverso una serie di iniziative e dimostrazioni. L’evento si svolge in modo itinerante, coinvolgendo cittadini di tutte le età e offrendo un’opportunità di partecipazione e scoperta di varie discipline sportive.

Campo da padel, palco fitness e olistico, calisthenics e street lifting, tatami per arti marziali e allenamenti functional e olistici, ring per boxe, campo da mini calcio gonfiabile, area mobile per seminari informativi, prevenzione e consulenze posturali. È partita dalla Rotonda Diaz con questo straordinario villaggio sportivo e toccherà tutte le Municipalità del Comune di Napoli “Città Parthenope Sport in Tour”, evento ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. La prima tappa è stata anche l’occasione per presentare alla stampa l’itinerario e gli eventi che compongono il programma. Al taglio del nastro, insieme agli... 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Città Parthenope Sport in Tour”, programma degli eventi sportivi nelle 10 Municipalità del Comune di Napoli

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