Ciserano l’officina trasformata in una discarica | sequestrati capannone e otto furgoni

Da bergamonews.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un capannone, originariamente officina meccanica, è stato sequestrato dopo essere stato trovato come deposito incontrollato di rifiuti. Otto furgoni sono stati sequestrati insieme all’immobile. I rifiuti si trovavano all’interno e all’esterno del capannone, che ora è sotto sequestro. La scoperta è avvenuta durante un controllo delle autorità locali. Nessuna persona è stata arrestata o denunciata. L’area è stata posta sotto sequestro preventivo in attesa di ulteriori verifiche.

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Bassa bergamasca. Un capannone nato come officina meccanica era diventato, di fatto, un deposito incontrollato di rifiuti. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo effettuato l’8 luglio a Ciserano, dove è stata trovata una grande quantità di materiali di scarto, compresi rifiuti speciali pericolosi, accumulati senza le necessarie precauzioni. L’intervento è stato condotto dai carabinieri di Zingonia insieme ai colleghi del Gruppo Forestale di Curno, al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Bergamo e alla Polizia Locale di Ciserano. Il controllo era nato per verificare il rispetto delle norme ambientali, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità delle attività presenti sul territorio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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