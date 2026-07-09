Un’officina meccanica trasformata in discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi è stata sequestrata. I carabinieri hanno messo i sigilli a un capannone e ad otto furgoni, denunciando il titolare dell’attività. La struttura, situata in zona industriale, era usata per accumulare e smaltire illegalmente materiali pericolosi. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di rifiuti irregolarmente stoccati e abbandonati all’interno del capannone.

Un capannone industriale adibito ad autofficina meccanica, ma utilizzato come una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo effettuato l'8 luglio a Ciserano, che ha portato al sequestro penale dell'immobile, di numerosi veicoli e alla denuncia del titolare dell'attività.All'interno del capannone e nelle aree esterne sono stati trovati rifiuti speciali pericolosi accumulati senza alcun sistema di tracciabilità: olio esausto, filtri, pneumatici fuori uso, parti di motori non bonificate e altri materiali di scarto. Gran parte dei rifiuti, secondo quanto accertato, era stipata all'interno di otto furgoni, parcheggiati sia nel capannone sia sulla pubblica via. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Ciserano, officina trasformata in discarica: sequestrati capannone e otto furgoni, denunciato il titolare

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