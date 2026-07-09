Ciserano officina trasformata in discarica | sequestrati capannone e otto furgoni denunciato il titolare

Da bergamo.corriere.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’officina meccanica trasformata in discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi è stata sequestrata. I carabinieri hanno messo i sigilli a un capannone e ad otto furgoni, denunciando il titolare dell’attività. La struttura, situata in zona industriale, era usata per accumulare e smaltire illegalmente materiali pericolosi. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di rifiuti irregolarmente stoccati e abbandonati all’interno del capannone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un capannone industriale adibito ad autofficina meccanica, ma utilizzato come una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi. È quanto hanno scoperto i carabinieri durante un controllo effettuato l'8 luglio a Ciserano, che ha portato al sequestro penale dell'immobile, di numerosi veicoli e alla denuncia del titolare dell'attività.All'interno del capannone e nelle aree esterne sono stati trovati rifiuti speciali pericolosi accumulati senza alcun sistema di tracciabilità: olio esausto, filtri, pneumatici fuori uso, parti di motori non bonificate e altri materiali di scarto. Gran parte dei rifiuti, secondo quanto accertato, era stipata all'interno di otto furgoni, parcheggiati sia nel capannone sia sulla pubblica via. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

ciserano officina trasformata in discarica sequestrati capannone e otto furgoni denunciato il titolare
© Bergamo.corriere.it - Ciserano, officina trasformata in discarica: sequestrati capannone e otto furgoni, denunciato il titolare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Lucca, sequestrata ex cartiera trasformata in discarica abusiva: denunciato il titolareA Lucca, un ex complesso industriale dismesso, originariamente utilizzato come cartiera, è stato sequestrato per essere stato trasformato in una...

Officina abusiva in Val Brembana: sequestrati capannone e attrezzature, scatta la multaSequestrato un capannone e le attrezzature in una officina abusiva in Val Brembana.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web