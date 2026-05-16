Volpiano blitz della Polfer | decine di multe a studenti sui binari

Nella giornata di ieri, la Polizia Ferroviaria ha effettuato un controllo sui binari di un’area ferroviaria in provincia, sanzionando decine di studenti che si trovavano in prossimità delle rotaie senza autorizzazione. Durante l’intervento, sono state elevate multe che arrivano fino a 800 euro per chi è stato sorpreso in possesso di biglietti falsi o che hanno violato le norme di sicurezza. Nonostante i segnali acustici e visivi, alcuni giovani hanno continuato a ignorare le indicazioni di sicurezza.

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? Punti chiave Come possono le sanzioni arrivare fino a 800 euro?. Perché i ragazzi continuano a ignorare i segnali acustici?. Quali sono i rischi reali oltre alle pesanti multe?. Cosa sta facendo la Polfer per fermare queste imprudenze?.? In Breve Sanzioni per violazione articolo 147 tra 87 e 344 euro.. Multe fino a 800 euro per violazioni gravi alla sicurezza ferroviaria.. Passaggi a livello critici a Volpiano e precedenti episodi a Vercelli.. Progetti per nuovi sottopassi ferroviari previsti per la zona di Volpiano.. Giovedì mattina, poco dopo le 8:00, la Polizia Ferroviaria ha effettuato un controllo mirato presso il passaggio a livello di via Umberto I a Volpiano, sanzionando decine di studenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Volpiano, blitz della Polfer: decine di multe a studenti sui binari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Polfer identifica Meher: il sogno infranto sui binariIl corpo senza documenti è stato identificato dalla Polizia Ferroviaria come quello di Meher Naffouti, un giovane tunisino di 25 anni trovato sulla... Blitz dei "No-base" sui binari . Non passa il convoglio militare. Treni fermi e disagi per i pendolaridi Enrico Mattia Del Punta PISA Dopo oltre quattro ore di blocco alla stazione centrale di Pisa, il convoglio che trasportava mezzi militari, fermato...