Caos Circumvesuviana | sciopero e blocchi fermano i treni verso Salerno

Uno sciopero e blocchi stradali hanno causato l’interruzione del servizio ferroviario sulla linea Circumvesuviana diretta a Salerno, portando a disagi per i pendolari. Per garantire il trasporto, sono stati organizzati servizi sostitutivi con autobus lungo il tragitto. La linea Napoli-Sorrento riceve finanziamenti maggiori rispetto alle altre tratte della rete, ma non si sono registrate variazioni nelle risorse assegnate.

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? Punti chiave Come funzionerà il servizio sostitutivo con gli autobus verso Salerno?. Perché la linea Napoli-Sorrento riceve più risorse delle altre tratte?. Quando riprenderà la circolazione regolare dei treni dopo lo sciopero?. Quali sono le criticità che bloccano i bus sostitutivi in città?.? In Breve Sciopero sindacato Orsa iniziato ieri alle ore 19.30.. Servizio sostitutivo con autobus attivo per tratta Napoli-San Giovanni Barra-Salerno.. Ripresa regolare dei treni prevista dalle ore 16.30 grazie fasce di garanzia.. Forte congestione stazioni per flussi turistici in occasione della festa della mamma.. Il servizio ferroviario della Circumvesuviana subisce oggi, domenica 10 maggio 2026, pesanti interruzioni a causa dello sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Orsa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos Circumvesuviana: sciopero e blocchi fermano i treni verso Salerno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caos mobilità: blocchi sul GRA, incidenti e treni fermi verso CassinoIl della mobilità nella Capitale e nelle province limitrofe presenta un quadro complesso questo venerdì 10 aprile 2026, con criticità che spaziano... Sciopero dei trasporti: i treni si fermano per 24 ore nel week endFine settimana complicato sul fronte dei trasporti; inizia infatti oggi una tre giorni di scioperi che interesserà prima il comparto aereo poi quello... Si parla di: Scioperi trasporti maggio 2026: tre scioperi generali, treni fermi e aerei a rischio. Le date da segnare; Trasporti nel caos nel weekend: da stasera sciopero Eav di 24 ore. A rischio Circumvesuviana e autobus, ecco le corse garantite sulla Napoli-Sorrento.