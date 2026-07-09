Il sindaco di New York ha deciso di eliminare Little Italy dalla mappa della città, suscitando reazioni tra gli italo-americani. La decisione ha causato scalpore tra la comunità, che storicamente ha avuto un ruolo importante nello sviluppo urbano e culturale della città. La questione riguarda la cancellazione di un’area simbolo della presenza italiana, considerata un patrimonio storico per molti residenti. La situazione ha attirato l’attenzione sul rapporto tra le comunità etniche e le decisioni amministrative.

Little Italy è sparita dalla mappa di New York: la decisione del sindaco Zohran Mamdani ha fatto molto scalpore nella città americana, dove gli italiani sono storicamente una delle minoranze più numerose che, soprattutto, ha contribuito in modo attivo alla crescita della città. Le polemiche sono arrivate da più parti, non solamente dalla comunità italoamericana ma anche da cittadini e da politici che hanno trovato sconsiderato il colpo di spugna dato dall’amministrazione socialista in favore di realtà discutibili e senza la stessa forza e storia. “Sono riusciti a inserirci una Little Bhod-Tibet, ma che dire dell'originale 'Little... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Ci usa per opportunità, poi ci cancella”. Italo-americani in rivolta contro Mamdani

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Why American Airlines is slowly going down

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