Tucker Carlson e Zohran Mamdani hanno partecipato a un evento in cui hanno criticato il sistema politico statunitense, definendolo un “unipartito”. La loro posizione ha suscitato reazioni di protesta da parte di alcuni gruppi politici e attivisti. L’incontro si è svolto in un contesto di crescente discussione sulle dinamiche di potere e rappresentanza nel paese. Nessuna decisione o azione legale è stata annunciata in relazione all’evento.

L’America va controcorrente rispetto all’onda anomala che ha sommerso l’Europa, dove, nella risacca della sinistra, la rivolta contro le élite che l’hanno governata nel post ’89, è appannaggio della destra nazionalista (salvo eccezioni che confermano la regola) che, al netto delle divergenze, pure eclatanti, condivide con il potere che sta sfidando certa indifferenza-disprezzo per la democrazia e le norme che ne discendono, da cui i rischi. Tra i quali, non ultimo, quello di essere strumentalizzata dal potere che stanno sfidando, che potrebbe usarle per conservare tale potere sotto altre e più brutali spoglie (è accaduto in passato, può perfettamente ripetersi). 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Tucker Carlson & Zohran Mamdani: la rivolta contro l’unipartito Usa

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