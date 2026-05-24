Francesca Fagnani ha eliminato dall’ultima puntata di Belve l’intervista a un’attrice molto nota, cancellando completamente il confronto precedentemente previsto. L’intervista, che era stata annunciata, non è più andata in onda e non sono state rese pubbliche le motivazioni ufficiali. La decisione ha alimentato domande tra il pubblico e i fan dell’attrice, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali dalla conduttrice o dalla produzione.

Una nuova intervista mai andata in onda scuote il mondo di Belve. Francesca Fagnani avrebbe deciso di eliminare dal programma il confronto con una famosissima attrice, alimentando il mistero tra i telespettatori. Leggi anche: Belve, Francesca Fagnani intervista una famosa vip ma butta l’intervista nel cestino: era troppo noiosa! La settima edizione di Belve si è conclusa ma attorno al programma di Francesca Fagnani continuano a emergere indiscrezioni capaci di attirare l’attenzione del pubblico e degli appassionati di televisione. Il talk di Rai Due, diventato negli anni uno dei format più discussi e seguiti del piccolo schermo, sembra infatti vivere anche attraverso tutto ciò che resta fuori dalla messa in onda ufficiale. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Francesca Fagnani ci ricasca, intervista un’attrice famosissima ma poi cancella tutto: ecco di chi si tratta stavolta

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Francesca Fagnani torna con Belve Crime: intervista esclusiva a Roberto Savi - Ore 14 - 05/05/2026

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