Paura per Eriksen nuovo malore in campo | le condizioni

Durante un'amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese Christian Eriksen si è accasciato a terra. È stato soccorso sul campo e le sue condizioni sono attualmente monitorate. L'evento ha suscitato preoccupazioni tra i presenti, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni specifiche. La partita è stata interrotta temporaneamente dopo l'incidente.

Paura per Christian Eriksen con il centrocampista danese che si è accasciato al suolo per un nuovo malore durante l’amichevole tra la Danimarca e l’Ucraina. Nuovo malore per Eriksen (Ansa Foto) – calciomercato.it La partita è stata sospesa in attesa di notizie sulle condizioni dell’ex calciatore dell’Inter che, come riportato dalla federazione calcistica danese, è cosciente e sta bene, uscendo dal campo con le sue gambe. Attimi di paura per il calciatore classe 1992 in ricordo di quanto accaduto in occasione del 2021 con il calciatore che aveva avuto un arresto cardiaco in campo. “ Christian sta bene in questo momento – ha affermato il medico della nazionale danese – lui stesso ha chiesto di andare in ospedale in ambulanza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Eriksen si accascia di nuovo in campo: paura durante Danimarca-UcrainaDurante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, il centrocampista danese si è accasciato improvvisamente sul prato del Nature Energy Park di Odense.

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