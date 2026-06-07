Paura per Christian Eriksen | malore in amichevole polemiche sulla sua carriera

Durante un’amichevole pre-mondiale, Christian Eriksen ha accusato un malore sul campo, suscitando paura tra i presenti. L’incidente ha interrotto immediatamente la partita e richiesto l’intervento dei soccorsi. Non sono stati forniti dettagli sulla condizione attuale del calciatore, mentre si sono sollevate discussioni sulla sua carriera e sul suo stato di salute. La partita è stata sospesa e sono in corso verifiche sulla sua situazione medica.

Terrore in campo per Eriksen: nuovo malore e interrogativi sul futuro del campione. Attimi di angoscia hanno squarciato il clima di festa di un’amichevole pre-mondiale. Christian Eriksen, il talento danese già protagonista di un drammatico episodio durante Euro 2020, è crollato improvvisamente sul terreno di gioco nel corso del match contro l’Ucraina. A causare il collasso, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un forte dolore toracico che ha fatto immediatamente temere il peggio. Il sospiro di sollievo e le domande irrisolte. Fortunatamente, dopo i primi soccorsi, le notizie filtrate dallo staff medico hanno tranquillizzato l’ambiente: Eriksen si è ripreso e le sue condizioni, al momento, non desterebbero preoccupazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Danimarca - Altro malore per Eriksen, il danese sta bene

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