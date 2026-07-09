choc sul lungomare di napoli ripescato un cadavere

Notizia in breve

Un corpo è stato recuperato nel pomeriggio di oggi nelle acque davanti al lungomare di Napoli, poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco. La salma è stata portata a riva, ma non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità o sulle circostanze del decesso. La zona è stata delimitata per le verifiche.