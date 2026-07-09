Cadavere trovato in acqua sul Lungomare di Napoli | operazioni di recupero in corso

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un corpo senza vita è stato rinvenuto in acqua lungo il Lungomare di Napoli, in via Partenope. Sul luogo sono presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero. Le forze dell’ordine stanno coordinando le attività sul posto, mentre i rilievi sono in corso. La zona è stata messa sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sul posto, in via Partenope, ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, che stanno cercando di recuperare il cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cadavere di un uomo trovato all’alba sul lungomare di Ostia: aveva vestiti e zaino, in corso le indaginiAll'alba del 23 maggio, sul lungomare di Ostia, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di circa 30 anni.

Napoli, trovato il cadavere di una donna al Centro Direzionale: indagini in corsoNella mattinata di oggi, al Centro Direzionale di Napoli, è stato trovato il corpo senza vita di una donna.

Si parla di: Uscito per una nuotata, non aveva fatto ritorno a riva. Ritrovato il corpo senza vita di un 78enne; Acqua sulla carreggiata: a Fossacesia Marina il 22 luglio partiranno i lavori sulla Statale 16.

lungomare di napoli cadavere trovato in acquaCadavere trovato in acqua sul Lungomare di Napoli: operazioni di recupero in corsoSul posto, in via Partenope, ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, che stanno cercando di recuperare il cadavere ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web