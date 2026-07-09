Cadavere trovato in acqua sul Lungomare di Napoli | operazioni di recupero in corso

Notizia in breve

Un corpo senza vita è stato rinvenuto in acqua lungo il Lungomare di Napoli, in via Partenope. Sul luogo sono presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero. Le forze dell’ordine stanno coordinando le attività sul posto, mentre i rilievi sono in corso. La zona è stata messa sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle cause del decesso.