Cadavere trovato in acqua sul Lungomare di Napoli | operazioni di recupero in corso
Un corpo senza vita è stato rinvenuto in acqua lungo il Lungomare di Napoli, in via Partenope. Sul luogo sono presenti i sommozzatori dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di recupero. Le forze dell’ordine stanno coordinando le attività sul posto, mentre i rilievi sono in corso. La zona è stata messa sotto controllo e si attendono aggiornamenti sulle cause del decesso.
Sul posto, in via Partenope, ci sono i sommozzatori dei vigili del fuoco, che stanno cercando di recuperare il cadavere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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