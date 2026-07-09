Un uomo è stato trovato senza vita nel mare davanti al lungomare di Napoli poco dopo le 13. A segnalare la scoperta è stato un passante. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco. La salma è stata recuperata e sono in corso le indagini per chiarire le cause del decesso.

Un cadavere è stato ripescato poco dopo le 13 di oggi nelle acqua antistanti il lungomare di Napoli. Sul posto i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco. Non sono ancora chiare le circostanze in cui la persona ha perso la vita. Le operazioni di recupero dalla salma stanno avvenendo da mare e da terra. A darne notizia l'agenzia Videoinformazioni. Il cadavere è di un uomo dell'età apparente tra i 30 e i 40 anni. Il corpo secondo quanto si apprende è rimasto incastrato negli scogli. A dare l'allarme è stato un passante. Indagini della Capitaneria di Porto. Salma sequestrata a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Choc sul lungomare di Napoli, ripescato il cadavere di un uomo: a dare l'allarme è stato un passante

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