Cadavere di un uomo trovato all'alba sul lungomare di Ostia | aveva vestiti e zaino in corso le indagini

All'alba del 23 maggio, sul lungomare di Ostia, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di circa 30 anni. L’uomo indossava vestiti e portava uno zaino. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Il cadavere di un uomo di circa 30 anni è stato trovato all'alba del 23 maggio sul lungomare di Ostia (Roma). Sono in corso le indagini per risalire alle cause del decesso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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