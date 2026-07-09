Choc in Romania | morto Gabriel Muresan ex giocatore della nazionale È annegato nel lago dopo una sauna con gli amici

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ex calciatore della nazionale è morto annegato in un lago vicino a un comune in Transilvania. La tragedia si è verificata dopo una sessione di sauna con amici. La vittima, noto per aver giocato nel ruolo di centrocampista, aveva 42 anni. I soccorsi hanno tentato di rianimarlo senza successo. La polizia ha avviato indagini sulla dinamica dell’incidente.

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Una drammatica notizia ha colpito il calcio rumeno: Gabriel “ Gabi ” Mure?an, ex centrocampista della nazionale, è morto annegato in un lago situato nei pressi del comune di Apold, in Transilvania. La tragedia è avvenuta nella serata di mercoledì, quando l’ex calciatore si trovava nella zona insieme ad alcuni amici e ha deciso di entrare in acqua per una nuotata che si è rivelata fatale. Mure?an aveva 44 anni e in carriera aveva vestito anche la maglia della Romania, oltre a essere stato uno dei protagonisti del Cluj, con cui ha conquistato titoli nazionali e disputato competizioni europee. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, l’ex centrocampista aveva trascorso alcuni momenti in sauna insieme al gruppo di amici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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