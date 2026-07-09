Calcio rumeno in lutto | Muresan muore a 44 anni annegato nel lago

Un ex calciatore rumeno è morto annegato a 44 anni dopo aver fatto una nuotata in un lago, subito dopo una sauna. È stato trovato senza vita nelle acque del lago, dove si era immerso per un bagno. La causa della morte sarebbe stata uno shock termico. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

Romania, l'ex centrocampista Gabriel Muresan muore annegato nel lago: aveva 44 anni. L’ex Nazionale è morto a 44 anni dopo che si era immerso in un lago per fare una nuotata dopo una sauna, lo shock termico gli è stato fatale., Secondo le prime ricostruzioni "Gabi" Muresan, che con la maglia del Cluj ha vinto campionati e giocato le coppe europee, aveva fatto una sauna assieme ad un gruppo di amici. Subito dopo, si è tuffato nelle acque fredde di un lago nei pressi di Alpod, in Transilvania. L'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è che sia stato vittima di uno shock termico: il violento sbalzo di temperatura gli avrebbe provocato un infarto fulmineo, facendolo scivolare subito sott'acqua. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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