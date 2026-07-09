Gabriel Muresan muore annegato nel lago tragedia nel calcio rumeno | l'ex nazionale aveva 44 anni

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gabriel Muresan, ex centrocampista della nazionale rumena, è morto annegato a 44 anni nel lago. Dopo aver fatto una sauna, si era immerso per nuotare ed è stato colpito da uno shock termico che gli è stato fatale. La tragedia si è verificata durante una nuotata a ridosso di una sauna, senza altri testimoni presenti al momento. La salma è stata recuperata dai soccorritori.

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L'ex centrocampista della nazionale rumena Gabriel Muresan è morto a 44 anni per annegamento: si era immerso in un lago per fare una nuotata dopo una sauna, lo shock termico gli è stato fatale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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