Gabriel Muresan muore annegato nel lago tragedia nel calcio rumeno | l'ex nazionale aveva 44 anni

Notizia in breve

Gabriel Muresan, ex centrocampista della nazionale rumena, è morto annegato a 44 anni nel lago. Dopo aver fatto una sauna, si era immerso per nuotare ed è stato colpito da uno shock termico che gli è stato fatale. La tragedia si è verificata durante una nuotata a ridosso di una sauna, senza altri testimoni presenti al momento. La salma è stata recuperata dai soccorritori.