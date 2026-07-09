Chieti esplosione in una fabbrica | un morto e un ferito

A Chieti, un’esplosione in una fabbrica dedicata allo smontaggio di munizioni militari ha provocato un morto e un ferito. L’incidente si è verificato all’interno dell’azienda, che si occupa di disattivare ordigni. La dinamica dell’esplosione non è ancora stata chiarita, e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

La deflagrazione è avvenuta all'interno di un'azienda dedita allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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