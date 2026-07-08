Rieti esplosione nella fabbrica di fuochi pirotecnici Mattei a Sant' Anatolia di Borgorose | due vittime e un ferito grave

Due persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita in un’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi pirotecnici a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, dove si è verificata la deflagrazione. La fabbrica è stata evacuata e i soccorsi sono ancora in corso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L'esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici ha causato due vittime a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. I vigili del fuoco, intervenuti con numerose squadre, riferiscono che nel corso delle operazioni di ricerca sotto le macerie un locale della ditta pirotecnica Mattei sono stati rinvenuti i corpi senza vita dei due operai che in un primo momento erano stati dati come dispersi. Una terza persona è rimasta ferita gravemente. Le vittime sarebbero una donna e un giovane: quest'ultimo è uno dei tre lavoratori coinvolti nell'esplosione, altri due sono illesi. Nel luglio del 2023 la Pirotecnica Mattei aveva subito un altro grave incidente dove avevano perso la vita tre persone, Franco, Anna e Claudio Colle, padre e due figli, tutti di Avezzano. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Century Pirotecnica Teanese…ma quanto vanno alti

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