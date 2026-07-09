La famiglia ha annunciato la morte di Bonnie Tyler, cantante nota per il suo successo internazionale. La notizia ha suscitato dolore tra i fan e i colleghi. Tyler, 73 anni, era famosa per brani come “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”. La cantante aveva una carriera lunga e ricca di successi, che l’ha resa un’icona della musica pop e rock degli anni Ottanta. La notizia è stata confermata nelle ultime ore.

C’è grande amarezza in questo inizio di luglio, perché ad andarsene non è “solo” una cantante. Bonnie Tyler era un’icona, nel senso più profondo del termine. Una donna che con la sua voce graffiante e la sua immagine ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica contemporanea e in un immaginario che faticherà a dimenticarla. A dare l’ annuncio della sua morte è stata la famiglia, con un messaggio pubblicato sul sito ufficiale dell’artista: “Chiediamo rispetto per la nostra privacy in questo momento di dolore”, scrivono. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bonnie Tyler è morta, l’annuncio della famiglia: “Momento di dolore”

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