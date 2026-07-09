Chi è Mohamed Ouahbi il maestro di educazione fisica che da CT del Marocco è ancora imbattuto

Mohamed Ouahbi, 45 anni, è il commissario tecnico del Marocco, ancora imbattuto dopo 20 partite ufficiali. Ex insegnante di educazione fisica, ha assunto il ruolo di allenatore della nazionale nel 2022, portandola ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Prima di diventare CT, lavorava come insegnante in una scuola locale. La partita contro la Francia si gioca in un stadio con circa 80.000 spettatori.

Il Marocco affronta la Francia nei quarti dei Mondiali 2026. In panchina c'è il CT Ouahbi, imbattuto con la nazionale che da giovane lavorava a scuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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