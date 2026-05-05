La Spal si prepara ad affrontare le sei gare di playoff che decideranno il suo destino, senza mostrare rimpianti per le occasioni perse in passato. La squadra si presenta con il record di imbattibilità ancora intatto, e ora si concentra esclusivamente sulla strada che la attende, con la volontà di proseguire la serie positiva e conquistare la promozione. Le prossime partite rappresentano l’ultima chance per mantenere viva la speranza di salire di categoria.

Non c’è tempo per rimpianti, per una Spal attesa da playoff lunghi sei partite che valgono un posto in serie D. Certo, volendo se ne potrebbero covare assai: dalla scelta di Di Benedetto, tecnico di settore giovanile del tutto inesperto a questo livello e ancor più a queste latitudini geografiche di girone, ai tre mesi dell’andata senza un centravanti, dai pareggini di dicembre e gennaio (2-2 a Faenza e in casa col Medicina, 0-0 a Fratta, 1-1 con Sant’Arcangelo e Castenaso al "Mazza") ai due punti lasciati a Pietracuta, e soprattutto alla mancata vittoria in 11 contro 10 nel match di andata a Budrio. Sarebbe bastata quella a ribaltare l’esito finale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, nessun rimpianto. Parlato ancora imbattuto. Ora sei gare di playoff da vivere in serie positiva

Notizie correlate

Perugia, striscia positiva da sei gare. Ora c’è da sfatare il tabù-derbyIl Perugia festeggia la striscia di risultati consecutivi più lunga della stagione, sei.

Leggi anche: Spal, col Solarolo in porta tocca a Luciani. Fin qui ha subito solo due reti in sei gare

Una raccolta di contenuti

Spal, nessun rimpianto. Parlato ancora imbattuto. Ora sei gare di playoff da vivere in serie positivaNon c’è tempo per rimpianti, per una Spal attesa da playoff lunghi sei partite che valgono un posto in serie D. Certo, volendo se ne potrebbero covare assai: dalla scelta di Di Benedetto, tecnico di s ... sport.quotidiano.net

Solidità e poche reti: è la Spal di ParlatoCarmine Parlato è un allenatore che bada al sodo. Lo dicono i giocatori della Spal, che raccontano che il tecnico napoletano ha cambiato la mentalità di una squadra costruita per vincere che si ... ilrestodelcarlino.it