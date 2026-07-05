Un critico d’arte è stato trovato morto in un’aiuola. Un investigatore, con un passato da agente sotto copertura, sta conducendo le indagini. L’uomo ha un passato di storie omoerotiche e ora si occupa di tatuaggi, cura maniacale del corpo e diete restrittive. Nel frattempo, un prete, bodybuilder e influencer ha pubblicato un nuovo romanzo, raccontando di aver odiato l’educazione fisica in seminario e di considerare i tatuaggi come un pregiudizio di chi non li ha mai provati.

Un critico d’arte trovato morto in un’aiola. Un investigatore tormentato, con un passato da agente sotto copertura e flash back di una storia omoerotica, con un presente fatto di tatuaggi, cura maniacale del corpo palestrato, diete ferree. Un intrico mozzafiato fra capolavori e mondanità, sospetti e depistaggi, con una colonna sonora che spazia dalla classica all’ heavy metal. Sono alcuni degli ingredienti del romanzo «I morti non mi sono mai piaciuti» (Neri Pozza) di Giuseppe Fusari. Il debutto, in una libreria di Brescia, è stato solo la prima tappa di un successo annunciato,anche perché l’autore non passa inosservato. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Prete, bodybuilder, influencer e ora romanziere, le mille vite di don Fusari: «La palestra è lavoro, odiavo educazione fisica in seminario. Tatuaggi? Pregiudizi di chi non li ha mai provati»

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