chi ci rimette in un mondo con meno contante

«Scusi, non ho monete» è una frase che capita spesso di sentire rispondere alle proposte di un venditore ambulante che vende rose, accendini o ventagli, oppure alle richieste di una persona che chiede l’elemosina per strada. A volte è usata come scusa, ma negli ultimi anni è diventata anche una motivazione sempre più credibile. Soprattutto nelle grandi città, infatti, è ormai normale pagare con la carta anche importi molto piccoli, come un caffè. Di conseguenza molte persone hanno smesso di portare con sé denaro contante, e alcune escono di casa anche senza portafoglio, pagando tutto con il telefono o con l’orologio. I pagamenti digitali sono considerati più pratici perché rendono le transazioni più veloci e facilmente tracciabili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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How Corporations Cash In on Carbon Credit Arbitrage!

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