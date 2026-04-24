Bookted, nata a Roma, è una realtà nel settore editoriale che si propone di offrire un’esperienza di lettura più coinvolgente. Fondata da due giovani imprenditori, l’azienda si distingue per aver sviluppato servizi e strumenti pensati per accompagnare i lettori nel vivere i libri in modo più diretto. Attualmente, rappresenta una delle realtà più interessanti nel panorama editoriale italiano.

E se un libro si potesse vivere, non solo leggere? Questa è la domanda da cui è partita Bookted, un’idea nata a Roma dall’intuizione di due giovani fondatori, e oggi una delle realtà più interessanti nel panorama editoriale italiano. Il concetto è semplice e geniale: trasformare la lettura in un’esperienza multisensoriale, capace di coinvolgere non solo la mente, ma anche olfatto, gusto e tatto. Il risultato? Box curate nei minimi dettagli che diventano veri e propri “kit” narrativi. Dentro ogni scatola non c’è solo un romanzo. C’è un mondo. Si parte da un libro scelto con attenzione – spesso lontano dai soliti bestseller – e lo si affianca...🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ogni libro ci porta in un mondo tutto suo e Bookted lo accompagna con tutto ciò che ci serve per viverlo davvero

10 libri preferiti del 2025 che ho letto tutto d’un fiato

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Ogni libro possiede un’anima, l’anima di chi lo ha scritto e di coloro che lo hanno letto, di chi ha vissuto e di chi ha sognato grazie ad esso. 23 APRILE 2026 GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO - facebook.com facebook

Dietro ogni libro si nasconde una storia. Su Unmondodilibri scopri: curiosità sorprendenti sulla letteratura segreti e retroscena dei grandi classici miti antichi pieni di misteri e significati storie e aneddoti dal mondo dei libri Per chi ama leggere… e s x.com