LIVE Musetti-Cerundolo 7-6 3-2 ATP Roma 2026 in DIRETTA | l’argentino ci rimette davanti nel 2° set
Nel match di primo turno all’ATP di Roma, Musetti e Cerundolo si affrontano in diretta streaming. Dopo aver vinto il primo set al tiebreak, Musetti si trova ora in vantaggio 3-2 nel secondo, mentre Cerundolo commette un errore gratuito di dritto che favorisce il giocatore italiano. La partita prosegue con scambi intensi e momenti di difficoltà per entrambi i tennisti, con il punteggio che si mantiene molto equilibrato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 SBAGLIAAAA ancora in modo gratuito di dritto Francisco ‘il benefattore’ Cerundolo, ennesimo regalo, ennesimo game di passione portato a casa da Lorenzo. 40-30 GRRRRRRRAAAAAANNNNDDDEEEEEE PRIMA! Se lo dice da solo Musetti mentre la risposta vola via. 30-30 Fuori di un metro il cambio lungoriga di rovescio! Regalo! 15-30 Sbaglia di dritto in difesa Musetti, torna a vita Cerundolo. 15-15 Buca presa in difesa dall’argentino e conseguente impotenza di Musetti. Unico campo centrale di un Masters 1000 su terra dove intorno alla zona della riga di fondo la palla non rimbalza regolarmente. E sugli altri...🔗 Leggi su Oasport.it
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