Un giudice dello Utah è apparso visibilmente scosso dopo che i pubblici ministeri hanno mostrato un video inedito della sparatoria mortale di Charlie Kirk durante un’udienza preliminare questa settimana. Il filmato ha ripreso i momenti della sparatoria, suscitando reazioni emotive nel giudice. La scena è stata proiettata in aula come parte del procedimento legale. La diffusione del video ha attirato l’attenzione sulla vicenda giudiziaria in corso.

Un giudice dello Utah è apparso visibilmente scosso dopo che i pubblici ministeri hanno mostrato un video inedito della sparatoria mortale di Charlie Kirk durante un’udienza preliminare questa settimana. Il giudice distrettuale dello Utah Tony Graf è stato visto contrarsi mentre l’aula cadeva in silenzio durante la proiezione delle immagini crude nel corso dell’udienza di cinque giorni a Provo. I pubblici ministeri stanno cercando di convincere il giudice che esistono prove sufficienti affinché il caso contro il 23enne Tyler Robinson proceda verso il processo. Robinson è stato accusato di sette reati, tra cui omicidio aggravato e ostruzione alla giustizia, in relazione alla morte di Kirk. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Charlie Kirk: Filmato inedito della sparatoria sciocca il giudice

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Hearing resumes in case against Tyler Robinson in Charlie Kirk assassination

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