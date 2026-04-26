Charlie Kirk Melissa Hortman e ora Trump | se la violenza avvelena il dibattito politico

Roma, 26 aprile 2026 – È evidente come i discorsi pubblici siano attraversati da episodi di violenza, con figure politiche di varia estrazione coinvolte in comportamenti aggressivi. Recentemente, si sono verificati scontri tra sostenitori e oppositori in manifestazioni pubbliche e sui social media, alimentando toni sempre più accesi. Questi eventi evidenziano un clima di tensione crescente che coinvolge anche figure di spicco a livello nazionale, contribuendo a un contesto politico sempre più polarizzato.

Roma, 26 aprile 2026 – È facile, perfino banale, osservare l’aumento materiale del ricorso alla violenza estrema nel dibattito politico statunitense degli ultimi anni: dalle martellate in testa al marito di Nancy Pelosi ai due precedenti attentati a Donald Trump (questo è il terzo), passando per l’assassinio della deputata democratica del Minnesota Melissa Hortman, l’incendio della casa del governatore della Pennsylvania Josh Shapiro (“odio”, secondo le dichiarazioni dello stesso attentatore, in difesa del “popolo palestinese”) e naturalmente l’assassinio dell’attivista di destra Charlie Kirk. E sarebbe facile derubricarlo a specialità...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Charlie Kirk, Melissa Hortman e ora Trump: se la violenza avvelena il dibattito politico Notizie correlate Leggi anche: «Charlie Kirk non voleva la guerra, ha deciso Netanyahu»: così il Maga si divide su Trump Leggi anche: Spari alla cena di Trump, la vedova di Charlie Kirk portata via in lacrime dalla sala dell’Hilton Panoramica sull’argomento Si parla di: Washington, spari all’evento di Trump con la stampa. Nessun ferito, sospetto arrestato. Il Consiglio Regionale lombardo commemora Charlie Kirk (e Melissa Hortman), uccisi negli Stati UnitiUn minuto di silenzio, in apertura del primo Consiglio regionale dopo la pausa estiva, per l’attivista politico di destra nonché fondatore dell’associazione conservatrice Turning Point Usa ucciso il ... ilgiorno.it Charlie Kirk, il Consiglio regionale si apre con un minuto di silenzio per l’attivista Usa. La Lega con i cartelli: Uno di noiMilano, 16 settembre 2025 – Alla riapertura dei lavori dopo la pausa estiva, come richiesto dal capogruppo della Lega Alessandro Corbetta, il Consiglio regionale della Lombardia ha ricordato con un ... ilgiorno.it