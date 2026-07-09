Un testimone ha descritto il momento dell’omicidio di Charlie Kirk in un’udienza preliminare. Tyler Robinson, 23 anni, è accusato di omicidio aggravato e ostruzione alla giustizia. Durante l’udienza, Robinson è stato presentato come colui che avrebbe tentato di eliminare le prove. L’uomo deve rispondere di sette capi d’accusa complessivi. La testimonianza ha fornito dettagli sulla scena dell’omicidio e sui comportamenti dell’imputato.

Un testimone dell’assassinio di Charlie Kirk ha rivelato esattamente ciò che ha visto quel giorno, durante un’udienza preliminare. Tyler Robinson, 23 anni, deve attualmente affrontare sette capi d’accusa, tra cui omicidio aggravato e ostruzione alla giustizia per aver presumibilmente tentato di disfarsi delle prove. Dopo la sparatoria alla Utah Valley University il 10 settembre, in cui Charlie Kirk, noto influencer americano di destra, ha ricevuto uno sparo al collo ed è morto. Kirk è stato colpito da un tetto a circa 125 metri di distanza e l’assassino è riuscito a fuggire. Dopo la sparatoria, è iniziata una caccia all’uomo su larga scala. Robinson si è consegnato 36 ore dopo l’attacco. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Caso Charlie Kirk: testimone descrive momento dell’omicidio

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First witness in Charlie Kirk case describes moment he was shot

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